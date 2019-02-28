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  • En sistem – več možnosti

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent VIAKomplet za otroško hrano

SCF613/20

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
En sistem – več možnosti
VIA je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. Posodice VIA so idealna izbira za shranjevanje in prenašanje okusnih, doma pripravljenih obrokov.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Sistem za shranjevanje brez bisfenola A

En sistem – več možnosti

Enostavna organizacija

Enostavna organizacija

Enostavno označevanje skodelic z datumi in vsebino

Neprepustni sistem, ki ga privijete

Neprepustni sistem, ki ga privijete

Varno shranjevanje in prenašanje

Odlično za na pot

Odlično za na pot

Idealna rešitev za shranjevanje in prenašanje

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

22/12/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

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