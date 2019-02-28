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5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Preverjen kupec
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.