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  • Enostavno pitje
  • Enostavno pitje
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Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček z ustnikom

SCF551/00

4.6
| (185) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Enostavno pitje
Ta lonček z ustnikom Philips Avent je čudovit tako za malčke kot njihove starše. Mehak silikonski ustnik olajša pitje, manj delov pa zagotavlja lažje čiščenje lončka
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Lonček za pitje z mehkim ustnikom za enostavno pitje

Enostavno pitje

  • Enostavno pitje

  • 200 ml

  • 6 m+

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

.

Enodelni silikonski ustnik za enostavno sestavljanje

Ventil je vgrajen v ustnik, kar zagotavlja hitro in preprosto sestavljanje.

Valovita oblika lončka za dober oprijem

Lonček za pitje je oblikovan tako, da zagotavlja enostaven oprijem za majhne roke.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

185

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična flaška

Naš fant je bil poleti star 5m.. ker je bilo zelo vroče mi je bilo prav, da mu k mleku ponudim tudi vodo. Flaška mu je bila zelo zanimiva pri 5m jo drži sam in popije veliko tekočine. Ko flaško obrneš tekočina ne teče sama od sebe kljub temu pa ima velik pretok da se ne trudi preveč. Super.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Lonček z ustnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Lonček z ustnikom

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Hrneček je skvělý

Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.

Prednosti

Dobře se miminkům drží v ruce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF551/03 Hrneček s hubičkou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF551/03 Hrneček s hubičkou

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro začátky

Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku

Prednosti

Tvar dudáku

Slabosti

Nevím

Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Hrneček s hubičkou

Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Hrneček s hubičkou

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 