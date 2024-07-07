2 leti garancije
Zunanji del se sveti v temi
Brez bisfenola A
2 v kompletu, 80 % materialov rastlinskega izvora*
0–6 m
Luknjice v ščitu zračijo dojenčkovo kožo in jo ohranjajo bolj suho, kar zagotavlja udobno pomirjanje.
Naši ortodontski cuclji so zasnovani iz mehkega silikona, ki podpira naravno gibanje ustnih mišic in pomaga zmanjšati tveganje za nepravilno oblikovanje zob. Ozki vrat cuclja je zasnovan tako, da zmanjšuje pritisk med jezikom in nebom. Dude Philips Avent ultra so neodvisno akreditirane s strani Fundacije za zdravje ustne votline. Izdelane so iz 100-odstotnega silikona za uporabo v prehrambeni industriji, so bolj trpežne in dolgotrajne kot gumijaste (lateksne) ter ne vsebujejo bisfenola A, bisfenola S, ftalatov, PVC-ja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Naši teksturirani silikonski cuclji so zasnovani tako, da posnemajo občutek materine dojke. Ko smo starše vprašali, kako se njihovi malčki odzivajo nanje, jih je v povprečju 98 % odgovorilo, da njihovi dojenčki sprejemajo dude Philips Avent ultra.
4.9
od 5
354
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Melisa95
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
5
Smo zelo zadovoljni zaradi primerne velikosti in mehkosti dude
Prednosti
5
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Date of Use 2022-07-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Date of Use 2022-07-07
Lemi7
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Na staklenicki je super da se cucelj lahko zameni.
Najboljse su staklenicke, uporabljamo samo Avent. 10+
Prednosti
Staklenicke, dude
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Date of Use 2022-07-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Date of Use 2022-07-07
Nasti2001
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek.
Moj malček je sprejel le avent dude. Najbolj nam je všeč da se svetijo v temi.. In da je sin zadovoljen
Prednosti
Kvalitetne, odlične dude
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Date of Use 2024-01-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Date of Use 2024-01-07
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Deli iz trde plastike, razen silikonski cuclji (pristop masne bilance).
Na osnovi rezultatov raziskave med potrošniki v ZDA (2023, n = 201).
Raziskava med potrošniki v ZDA leta 2023 je potrdila 98-odstotno sprejemanje teksturiranih cucljev Philips Avent, ki jih uporabljamo za naše dude ultra (n = 201).
V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.