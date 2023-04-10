2 leti garancije
Omogoča, da dojenčkova koža diha
Brez bisfenola A
2 v kompletu, 80 % materialov rastlinskega izvora*
18M+ z izjemno čvrstim cucljem
Luknjice v ščitu zračijo dojenčkovo kožo in jo ohranjajo bolj suho, kar zagotavlja udobno pomirjanje.
Naši ortodontski cuclji so zasnovani iz mehkega silikona, ki podpira naravno gibanje ustnih mišic in pomaga zmanjšati tveganje za nepravilno oblikovanje zob. Ozki vrat cuclja je zasnovan tako, da zmanjšuje pritisk med jezikom in nebom. Dude Philips Avent ultra so neodvisno akreditirane s strani Fundacije za zdravje ustne votline. Izdelane so iz 100-odstotnega silikona za uporabo v prehrambeni industriji, so bolj trpežne in dolgotrajne kot gumijaste (lateksne) ter ne vsebujejo bisfenola A, bisfenola S, ftalatov, PVC-ja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Naše dude so zasnovane tako, da omogočajo naraven položaj jezika, ki je pomemben za zdrav razvoj govora med odraščanjem. Izjemno čvrst cucelj za umirjanje med izraščanjem zob. Naš teksturiran silikonski cucelj je zasnovan tako, da posnema občutek materine dojke.
4.9
od 5
145
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kim0
10/04/2023
Hrvatska
Del promocije
Ekstra dude
Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine
Prednosti
Sve
Slabosti
Cijena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-10
Kusa123
10/04/2023
Hrvatska
Del promocije
Duda za manjeg a i za starijeg
Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2021-04-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2021-04-10
Mamadama
09/04/2023
Hrvatska
Del promocije
Najbolje dude
Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-09
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Deli iz trde plastike, razen silikonski cuclji (pristop masne bilance).
Na osnovi rezultatov raziskave med potrošniki v ZDA (2023, n = 201).
Raziskava med potrošniki v ZDA leta 2023 je potrdila 98-odstotno sprejemanje teksturiranih cucljev Philips Avent, ki jih uporabljamo za naše dude ultra (n = 201).
V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.