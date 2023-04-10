2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Zelo čvrst cucelj
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v kompletu
18 m+
Izjemno velike odprtine zračijo dojenčkovo kožo in jo med pomirjanjem ohranjajo bolj suho.
Zelo čvrst cucelj se prilega naravni obliki neba, zob in dlesni.
Za cuclje dud ultra soft in ultra air zavestno izbiramo silikonski material, ker je varen in inerten, široko uporabljen v medicinske namene ter ne vsebuje nevarnih snovi, endokrinih aktivnih snovi (npr. bisfenola A) in alergenov.
4.9
od 5
144
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kim0
10/04/2023
Hrvatska
Del promocije
Ekstra dude
Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine
Prednosti
Sve
Slabosti
Cijena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Kusa123
10/04/2023
Hrvatska
Del promocije
Duda za manjeg a i za starijeg
Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Mamadama
09/04/2023
Hrvatska
Del promocije
Najbolje dude
Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.