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  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Ultra airDuda

SCF349/11

4.9
| (144) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Dojenčkovi koži pusti dihati
Ta duda pomirja s prijetnim občutkom zračnosti. Duda Philips Avent ultra air ima izjemno velike odprtine, da ostane dojenčkova koža suha. Ima tudi zelo čvrst cucelj za rastoče zobe in dlesni. Na voljo je v različnih barvah in vzorcih.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Zasnovano za pomirjanje dojenčkov v obdobju rasti zob

Dojenčkovi koži pusti dihati

  • Zelo čvrst cucelj

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v kompletu

  • 18 m+

Omogoča, da dojenčkova koža diha

Omogoča, da dojenčkova koža diha

Izjemno velike odprtine zračijo dojenčkovo kožo in jo med pomirjanjem ohranjajo bolj suho.

Zelo čvrst cucelj

Zelo čvrst cucelj

Zelo čvrst cucelj se prilega naravni obliki neba, zob in dlesni.

Cucelj je izdelan iz 100-odstotnega silikona za živila

Cucelj je izdelan iz 100-odstotnega silikona za živila

Za cuclje dud ultra soft in ultra air zavestno izbiramo silikonski material, ker je varen in inerten, široko uporabljen v medicinske namene ter ne vsebuje nevarnih snovi, endokrinih aktivnih snovi (npr. bisfenola A) in alergenov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

144

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ekstra dude

Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine

Prednosti

Sve

Slabosti

Cijena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Duda za manjeg a i za starijeg

Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

09/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje dude

Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.