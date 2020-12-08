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  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom
  • Več udobja z vsakim stiskom

Izdelek ni več na voljo

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/13

5
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Več udobja z vsakim stiskom
Mehak crkljivček snuggle Phlips Avent ultra soft je plišasta žival z dudo ultra soft. Crkljivček snuggle je lahek, da ga lahko malčki objemajo za občutek varnosti. Zlahka ga najdete, duda pa je odstranljiva za enostavno čiščenje.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Vključuje dudo ultra soft

Več udobja z vsakim stiskom

  • Plišasta žival z dudo ultra soft

  • 0 m+

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 1x snuggle in 1x duda za star. 0–6 m

Vam in vašemu malčku pomaga najti dudo.

Vam in vašemu malčku pomaga najti dudo.

Nič več lova na dude in mučnega iskanja! Plišasta žival pomaga, da boste dudo vedno zlahka našli.

Otroci bodo med vsakim stiskom uživali v dodatnem udobju

Otroci bodo med vsakim stiskom uživali v dodatnem udobju

Otroci bodo med stiskanjem s svojimi plišastimi živalmi uživali v dodatnem udobju. Nežne obtežene tačke iz mehke tkanine pomagajo ohranjati dudo na svojem mestu.

Plišasta žival je združljiva z vsemi dudami Philips Avent.

Plišasta žival je združljiva z vsemi dudami Philips Avent.

Plišasta žival je združljiva z vsemi dudami Philips Avent. Tako jo lahko kombinirate in ustvarite izdelek, ki je popoln za vašega malčka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF348/11 ultra soft snuggle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Prednosti

Super buna

Slabosti

Nici unul

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Po podatkih ameriškega potrošniškega testa iz leta 2016, v katerem je sodelovalo 112 mamic, je 96 % mamic odgovorilo, da ščitnik ustvari manj odtisov na koži in povzroči manj draženja kože.

  2. Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja naših dud ultra soft in ultra air.

  3. Najboljša znamka dud na svetu

  4. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  5. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja