2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Plišasta žival z dudo ultra soft
0 m+
Ortodontska in brez bisfenola A
1x snuggle in 1x duda za star. 0–6 m
Nič več lova na dude in mučnega iskanja! Plišasta žival pomaga, da boste dudo vedno zlahka našli.
Otroci bodo med stiskanjem s svojimi plišastimi živalmi uživali v dodatnem udobju. Nežne obtežene tačke iz mehke tkanine pomagajo ohranjati dudo na svojem mestu.
Plišasta žival je združljiva z vsemi dudami Philips Avent. Tako jo lahko kombinirate in ustvarite izdelek, ki je popoln za vašega malčka.
5.0
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF348/11 ultra soft snuggle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Prednosti
Super buna
Slabosti
Nici unul
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF348/13 ultra soft snuggle
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