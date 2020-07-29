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  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli
  • Preprosto steriliziranje, kjerkoli

Philips AventMikrovalovni sterilizator

SCF281/02

4.9
| (85) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Preprosto steriliziranje, kjerkoli
Ne glede na to, kam vas ponese dan, lahko hitro in varno sterilizirate otrokove stekleničke in dodatno opremo. Aparat je zaradi prenosne zasnove dovolj lahek, da ga lahko vzamete s sabo, in hkrati dovolj velik, da lahko vanj vstavite 4 stekleničke in dodatno opremo.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Preprosto steriliziranje, kjerkoli

  • Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

  • Sterilizira v 2 minutah

  • Primeren za 4 stekleničke Philips Avent

  • Primeren za večino mikrovalovnih pečic

Mikrovalovni sterilizator je pripravljen v samo 2 minutah

Mikrovalovni sterilizator je pripravljen v samo 2 minutah

Z mikrovalovnim parnim sterilizatorjem lahko sterilizirate otroške stekleničke in druge izdelke v samo 2 minutah, pri čemer uničite 99,9 % mikrobov in bakterij. Dejansko trajanje sterilizacije je seveda odvisno od moči mikrovalovne pečice: 2 minuti pri 1200–1850 W, 4 minute pri 850–1100 W in 6 minut pri 500–800 W.

Uniči 99,9 % bakterij*

Uniči 99,9 % bakterij*

Mikrovalovni parni sterilizator dokazano uniči 99,9 % mikrobov in bakterij.*

Vsebina ostane sterilna do 24 ur

Vsebina ostane sterilna do 24 ur

Če ne odpirate pokrova, ostane vsebina sterilna do 24 ur.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

85

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je neophodan za roditelje sa malom bebom!

Izuzetno lako korištenje, vrlo brzo steriliziranje i to više bočica, također i dudica.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

06/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem

Jednostavan i brz za upotrebu. Vrlo koristan za sterilizaciju flašica, izdajalica, duda. Olakšava puno samim time štoesterilizirani predmeti ostaju u sterilizator i spremni su za kasniju upotrebu. Jedino pripazite da vam stane u mikrovalnu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF281/05 Microwave sterilizer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF281/05 Microwave sterilizer

16/02/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Sterizator

Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate preizkusa je posredoval neodvisen preizkusni laboratorij

  2. V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.