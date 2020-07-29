2 leti garancije
Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov
Sterilizira v 2 minutah
Primeren za 4 stekleničke Philips Avent
Primeren za večino mikrovalovnih pečic
Z mikrovalovnim parnim sterilizatorjem lahko sterilizirate otroške stekleničke in druge izdelke v samo 2 minutah, pri čemer uničite 99,9 % mikrobov in bakterij. Dejansko trajanje sterilizacije je seveda odvisno od moči mikrovalovne pečice: 2 minuti pri 1200–1850 W, 4 minute pri 850–1100 W in 6 minut pri 500–800 W.
Mikrovalovni parni sterilizator dokazano uniči 99,9 % mikrobov in bakterij.*
Če ne odpirate pokrova, ostane vsebina sterilna do 24 ur.
4.9
od 5
85
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tinkica
29/07/2020
Hrvatska
Proizvod je neophodan za roditelje sa malom bebom!
Izuzetno lako korištenje, vrlo brzo steriliziranje i to više bočica, također i dudica.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici
Gloglo
06/01/2018
Hrvatska
Preporučujem
Jednostavan i brz za upotrebu. Vrlo koristan za sterilizaciju flašica, izdajalica, duda. Olakšava puno samim time štoesterilizirani predmeti ostaju u sterilizator i spremni su za kasniju upotrebu. Jedino pripazite da vam stane u mikrovalnu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF281/05 Microwave sterilizer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF281/05 Microwave sterilizer
Hahahe
16/02/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Sterizator
Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate preizkusa je posredoval neodvisen preizkusni laboratorij
V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.