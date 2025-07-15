2 leti garancije
1 skodelica
150 ml
6 m+
Ročaji so oblikovani tako, da malček lahko samostojno drži lonček in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem za majhne roke in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo.
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
4.8
od 5
33
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Agg198720
15/07/2025
Polska
Del promocije
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Prednosti
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Slabosti
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Del promocije
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Prednosti
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Del promocije
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Prednosti
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011