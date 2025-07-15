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  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček

Philips Avent Natural ResponseLonček za navajanje na samostojno pitje

SCF263/61

4.8
| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
Komplet za navajanje na samostojno pitje Natural pomaga dojenčku do prvih požirkov iz lončka. Udobni ročaji mu pomagajo pri samostojnem držanju stekleničke, dokler pije še po cuclju.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček

  • 1 skodelica

  • 150 ml

  • 6 m+

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Ročaji so oblikovani tako, da malček lahko samostojno drži lonček in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem za majhne roke in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo.

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

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Ocene

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4.8

od 5

33

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Prednosti

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Slabosti

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Prednosti

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Prednosti

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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