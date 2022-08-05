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Izdelek ni več na voljo
Natural
150 ml
Cucelj s srednjim pretokom
4 m+
Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.
Ventilček proti trebušnim krčem, ki je zasnovan, da preprečuje vstop zraka v malčkov trebušček, in tako blaži trebušne krče in nelagodje.
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5.0
od 5
168
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AventKupuji
05/08/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.
Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.
Prednosti
Možnost kombinovat
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Smajka
19/05/2022
Česká republika
Nejlepší lahvička
Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤
Prednosti
Perfektní manipulace
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural
18/05/2022
Česká republika
Hodnocení hrnečku (lahviček komplet)
Protože u nás jsme používali výhradně lahve Avent a postupně přešli i k hrnečku. Je super, skvěle děti připravil potom na klasické hrnečky. Nyní ho podědil synovec.
Prednosti
Neprotéká, skvělé se uchytí a savičky nám nejvíc vyhovují
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraku med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. Simptomi so jok, nemir, vetrovi in vračanje hrane.