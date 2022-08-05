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  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček za navajanje Natural

SCF262/06

5
| (168) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
Naš novi lonček za navajanje na samostojno pitje Natural pomaga vašemu otroku, da z lahkoto preide s stekleničke na svoj prvi lonček. S pomočjo mehkih ročajev bo vaš otrok lahko samostojno držal stekleničko, medtem ko bo pil iz cuclja, ki mu je poznan.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček

  • Natural

  • 150 ml

  • Cucelj s srednjim pretokom

  • 4 m+

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.

Ventilček proti trebušnim krčem, zasnovan, da blaži trebušne krče in nelagodje.

Ventilček proti trebušnim krčem, zasnovan, da blaži trebušne krče in nelagodje.

Ventilček proti trebušnim krčem, ki je zasnovan, da preprečuje vstop zraka v malčkov trebušček, in tako blaži trebušne krče in nelagodje.

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

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Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

168

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.

Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.

Prednosti

Možnost kombinovat

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural

19/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší lahvička

Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤

Prednosti

Perfektní manipulace

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural

18/05/2022

Česká republika

Česká republika

Hodnocení hrnečku (lahviček komplet)

Protože u nás jsme používali výhradně lahve Avent a postupně přešli i k hrnečku. Je super, skvěle děti připravil potom na klasické hrnečky. Nyní ho podědil synovec.

Prednosti

Neprotéká, skvělé se uchytí a savičky nám nejvíc vyhovují

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF262/06 Hrneček na učení Natural

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011

  2. Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraku med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. Simptomi so jok, nemir, vetrovi in vračanje hrane.