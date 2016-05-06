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  • Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli
  • Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli
  • Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli
  • Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli
  • Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli

Izdelek ni več na voljo

Philips AventGrelnik stekleničk na poti

SCF256

4.8
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli
Ko morate na poti nahraniti otroka, lahko mleko s tem grelnikom stekleničk pogrejete kadarkoli in kjerkoli. Vrela voda v termovki ostane vroča do 6 ur, stekleničke pa lahko segrejete v 2,5 minutah.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Stekleničke ogreje kjerkoli in kadarkoli

  • Za pogrevanje mleka na poti

  • Hitro pogrevanje

  • Zaščitni pokrov posode

  • Tudi za pogrevanje otroške hrane

Termalni grelnik stekleničk za toplo mleko na poti

Napajanje ni potrebno. Grelnik stekleničk lahko povsod vzamete s seboj. Vrela voda v termovki ostane vroča do 6 ur in se lahko uporablja za segrevanje več stekleničk.

Otroške stekleničke segreje v samo 2,5 minute

Otroške stekleničke segreje v samo 2,5 minute

Grelnik stekleničk segreje 180 ml mleka v samo 2,5 minute*.

Pokrov za enostavno nalivanje

Pokrov za enostavno nalivanje

Pokrov za enostavno nalivanje je zasnovan tako, da preprečuje polivanje mleka na poti. Položaja za odprt in zaprt pokrov sta jasno označena, pokrov pa omogoča enostavno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
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06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sve što treba aktivnoj mami

Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník na cesty

Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.

Ta ocena je bila podana za SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Ta ocena je bila podana za SCF256 Ohřívač lahví na cesty

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Velja za stekleničke vsebine 180 ml pri temperaturi 20 °C

  2. V tem grelniku stekleničk ne morete uporabljati vrečk za materino mleko Philips Avent in 60 ml stekleničk.