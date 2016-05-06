2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za pogrevanje mleka na poti
Hitro pogrevanje
Zaščitni pokrov posode
Tudi za pogrevanje otroške hrane
Napajanje ni potrebno. Grelnik stekleničk lahko povsod vzamete s seboj. Vrela voda v termovki ostane vroča do 6 ur in se lahko uporablja za segrevanje več stekleničk.
Grelnik stekleničk segreje 180 ml mleka v samo 2,5 minute*.
Pokrov za enostavno nalivanje je zasnovan tako, da preprečuje polivanje mleka na poti. Položaja za odprt in zaprt pokrov sta jasno označena, pokrov pa omogoča enostavno čiščenje.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Sve što treba aktivnoj mami
Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
ZuziDungi
19/12/2017
Česká republika
Výborný pomocník na cesty
Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.
Ta ocena je bila podana za SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Ta ocena je bila podana za SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Velja za stekleničke vsebine 180 ml pri temperaturi 20 °C
V tem grelniku stekleničk ne morete uporabljati vrečk za materino mleko Philips Avent in 60 ml stekleničk.