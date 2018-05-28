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Izdelek ni več na voljo
20 nočnih blazinic
Prsne blazinice Philips Avent so širše in imajo debelejše jedro za večjo vpojnost. Dvojni lepilni trak omogoča trdno pritrditev blazinice.
Oblika zagotavlja dodatno zaščito med ležanjem.
Prsne blazinice Philips Avent so večplastne in izjemno vpojne.
4.8
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Týnuše
28/05/2018
Česká republika
Vhodné na cesty
Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
eveeve
17/12/2017
Česká republika
Paráda
Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Venduliinka
15/12/2017
Česká republika
Tento produkt odpovídá popisu.
Vložky jsou měkké a pohodlné, takže v podprsence nezavází a skvěle sajou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.