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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPrsne blazinice za enkratno uporabo

SCF253/20

4.8
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Udobno celo noč
Edinstvene prsne blazinice Philips Avent SCF253/20 so zasnovane tako, da vam med spanjem omogočajo suho in udobno uporabo.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Prsne blazinice za nočno uporabo

Udobno celo noč

  • 20 nočnih blazinic

Nočna zaščita

Nočna zaščita

Prsne blazinice Philips Avent so širše in imajo debelejše jedro za večjo vpojnost. Dvojni lepilni trak omogoča trdno pritrditev blazinice.

Zaščita pred iztekanjem mleka okrog celotne blazinice

Zaščita pred iztekanjem mleka okrog celotne blazinice

Oblika zagotavlja dodatno zaščito med ležanjem.

Izjemno suhe

Izjemno suhe

Prsne blazinice Philips Avent so večplastne in izjemno vpojne.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Vhodné na cesty

Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Paráda

Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt odpovídá popisu.

Vložky jsou měkké a pohodlné, takže v podprsence nezavází a skvěle sajou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

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