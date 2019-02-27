2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natural
150 ml
4 m+
Srednji pretok, 3 luknjice
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
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4.8
od 5
23
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Janča85
27/02/2019
Česká republika
Naprostá spokojenost
Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Výborný a bezpečný hrneček
Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
JaniPa
15/12/2017
Česká republika
výborný nápad
doporučuji všem maminkám, snadné přejití z lahve k hrnečku, pro dítko zajímavější velmi šikovné do ruček čiré provedení působí velmi čistě
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.