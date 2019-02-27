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  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
  • Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček

Izdelek ni več na voljo

Philips AventKomplet za prehod s stekleničke na lonček

SCF251/00

4.8
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček
Naš novi komplet za navajanje "Od stekleničke do lončka" pomaga vašemu otroku, da z lahkoto preide s stekleničke na svoj prvi lonček. S pomočjo mehkih ročajev bo vaš otrok lahko samostojno držal stekleničko, medtem ko bo pil iz poznanega cuclja.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Olajšajte svojemu otroku prehod na lonček

  • Natural

  • 150 ml

  • 4 m+

  • Srednji pretok, 3 luknjice

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

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Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

23

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný a bezpečný hrneček

Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

výborný nápad

doporučuji všem maminkám, snadné přejití z lahve k hrnečku, pro dítko zajímavější velmi šikovné do ruček čiré provedení působí velmi čistě

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 