2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Omogoča dihanje dojenčkove kože
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Duda ultra air omogoča največji možen pretok zraka, da lahko otrokova občutljiva koža diha.
Zračna zasnova dude, ki omogoča kar največji pretok zraka, poskrbi, da koža vašega malčka med sesanjem ostane suha.
Ščitnik dude ultra air je lahek in ima zaobljene robove za udobno sesanje.
4.9
od 5
651
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Odlična duda
Dude so zračne. Otrok pod dudo ni ves slinast moker. Lepo jo sprejme.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda
Nia0306
04/07/2024
Hrvatska
Odlicna
Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica
Kikica006
20/05/2023
Hrvatska
Zadovoljni
Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!
Prednosti
Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn
Slabosti
Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent naših 0–6 m in 6–18 m dud ultra air in ultra soft.
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
Najboljša znamka dud na svetu
Proizvajalec leta 2014