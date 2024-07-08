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  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
  • Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda ultra soft

SCF227/20

4.9
| (345) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

1 nagrada

Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo
Poskrbite za občutljivo kožo z dudo Philips Avent ultra soft. Izredno mehak*, prilagodljiv ščitnik se prilagodi obliki dojenčkovih lic, zato pušča manj odtisov in manj draži kožo, kar zagotavlja udobnejše pomirjanje.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Prilagodljiv ščitnik za udobno prileganje

Najmehkejša duda za dojenčkovo občutljivo kožo

  • Izjemno mehka in prilagodljiva

  • 0–6 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Mehak, prilagodljiv ščitnik za manj draženja in odtisov na koži

Mehak, prilagodljiv ščitnik za manj draženja in odtisov na koži

Občutljiva koža potrebuje dodatno nego. Zaradi tehnologije ščitnika duda sledi naravnim linijam dojenčkovega obraza in omogoča udobno prileganje. Na obrazu vašega malčka bo manj odtisov, koža pa bo manj razdražena.

Okrogel ščitnik za dodatno udobje vsak dan

Okrogel ščitnik za dodatno udobje vsak dan

Okrogel ščitnik zmanjša pritisk, zato je pomirjanje udobno in nežno vpliva na lica vašega malčka.

Priljubljeno pri dojenčkih po vsem svetu*

Priljubljeno pri dojenčkih po vsem svetu*

Povprašali smo, kako se malčki odzivajo na teksturirane silikonske cuclje, in povprečno 98 % mater je povedalo, da so dojenčki sprejeli dude ultra soft in ultra air Philips Avent.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-961244

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

345

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2024

Slovenija

Slovenija

Edina dudica, ki jo moja mala sprejme.

Lep motiv, mehka duda, najbolj mi je všeč, da ima držalo.

Prednosti

Vse

Slabosti

Več motivov na izbiro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

08/07/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicno imamo puno avent dudi

Prvo otrok je imo avent i sad punca 8mj ma dudoo..

Prednosti

Da naravno svjetle u mraku čak neke mamo preko 6 komada

Slabosti

Nimam

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

07/07/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljša

Izdelek je daleč najboljši in cenovno ugoden. 🎂🥰😍

Prednosti

Lep

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Razvito v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki in mamicami

  2. Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent naših dud ultra air in ultra soft

  3. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  4. Najboljša znamka dud na svetu

  5. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  6. Po neodvisni raziskavi, ki je bila narejena v ZDA februarja 2017, 85 % anketiranih mater meni, da je duda mehkejša v primerjavi z osmimi modeli drugih vodilnih znamk