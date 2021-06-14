2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za učinkovito pomirjanje
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
Z varnostnim ročajem lahko kadarkoli enostavno odstranite dudo iz dojenčkovih ust. Primejo ga lahko tudi male ročice.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Duda varalica Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Duda varalica Classic
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
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Proizvajalec leta 2014