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  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda Classic

SCF197/22

4.8
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
Enostaven način za prijetno in učinkovito pomirjanje malčka z dudo Philips Avent Classic. Ortodontski zložljiv cucelj, ki je na voljo v različnih barvah, skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Duda svetlih in pisanih oblik

Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka

  • Za učinkovito pomirjanje

  • 6–18 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Varnostni ročaj za enostavno odstranjevanje

Varnostni ročaj za enostavno odstranjevanje

Z varnostnim ročajem lahko kadarkoli enostavno odstranite dudo iz dojenčkovih ust. Primejo ga lahko tudi male ročice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Duda varalica Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Duda varalica Classic

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.

Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Najboljša znamka dud na svetu

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  3. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  4. Proizvajalec leta 2014