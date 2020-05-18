2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Z njim lahko kadarkoli enostavno odstranite dudo Philips Avent
Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo v ustih obrnjeno narobe.
Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren, preprost za čiščenje in ne postane lepljiv. Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne spremeni oblike ali barve.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Šidítko Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.