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  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje
  • Ortodontska oblika za največje ugodje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda Classic

SCF196/18

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Ortodontska oblika za največje ugodje
Ortodontski, zložljivi in simetrični cuclji Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka. Vse dude Philips Avent so izdelane iz silikona ter so brez vonja in okusa. Na voljo v različnih barvah.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Duda svetlih in pisanih oblik

Ortodontska oblika za največje ugodje

  • 0–6 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Varnostni držalni obroček

Varnostni držalni obroček

Z njim lahko kadarkoli enostavno odstranite dudo Philips Avent

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo v ustih obrnjeno narobe.

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren, preprost za čiščenje in ne postane lepljiv. Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne spremeni oblike ali barve.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejoblíbenější dudlík u syna

Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Šidítko Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Šidítko Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF196/18 Пустушка Classic

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.