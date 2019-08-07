2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SCF194/05
Enodelna zasnova iz silikona
3–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Dude Soothies, ki jim zaupajo zdravstveni strokovnjaki, uporabljajo v bolnišnicah v ZDA za pomirjanje novorojenčkov.*
Duda Soothie Shapes je nekoliko drugačna od ostalih dud. Njena edinstvena oblika omogoča, da v cucelj vstavite prst in se še bolj povežete z dojenčkom ter mu pomagate pri sesanju.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
3.9
od 5
14
Ocene
MichaelaMisu
07/08/2019
Česká republika
Jediný dudlík, který náš syn přijmul.
Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Šidítko Soothie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Šidítko Soothie
Flory2727
27/04/2021
România
Bebelusa mea o adora
Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!
Slabosti
Prea mare și greoaie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Suzetă Soothie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Suzetă Soothie
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Prednosti
Tinkamas naudot
Slabosti
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
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Ta duda ima enako obliko cuclja in je iz enakega materiala kot ameriški model, vendar ima drugačno obliko ščitnika.