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  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda Soothie Shapes

SCF194/05

3.9
| (14) Ocene
Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
Duda Philips Avent Soothie Shapes predstavlja nov način za razvijanje povezanosti z vašim malčkom, saj edinstvena enodelna zasnova dude zagotavlja udobje in toplino vašega prsta. Duda Soothie Shapes je izdelana iz silikona za medicinsko uporabo in jo lahko enostavno očistite.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Prilagodljiv silikon za medicinsko uporabo

Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti

  • Enodelna zasnova iz silikona

  • 3–18 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Uporabljajo se v bolnišnicah v ZDA

Uporabljajo se v bolnišnicah v ZDA

Dude Soothies, ki jim zaupajo zdravstveni strokovnjaki, uporabljajo v bolnišnicah v ZDA za pomirjanje novorojenčkov.*

Edinstvena oblika omogoča povezanost

Edinstvena oblika omogoča povezanost

Duda Soothie Shapes je nekoliko drugačna od ostalih dud. Njena edinstvena oblika omogoča, da v cucelj vstavite prst in se še bolj povežete z dojenčkom ter mu pomagate pri sesanju.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.9

od 5

14

Ocene

07/08/2019

Česká republika

Česká republika

Jediný dudlík, který náš syn přijmul.

Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Šidítko Soothie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Šidítko Soothie

27/04/2021

România

România

Bebelusa mea o adora

Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!

Slabosti

Prea mare și greoaie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Suzetă Soothie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/04 Suzetă Soothie

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Prednosti

Tinkamas naudot

Slabosti

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  2. Najboljša znamka dud na svetu

  3. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  4. Ta duda ima enako obliko cuclja in je iz enakega materiala kot ameriški model, vendar ima drugačno obliko ščitnika.