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  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
  • Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda Soothie Shapes

SCF194/01

4.8
| (36) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti
Duda Philips Avent Soothie Shapes predstavlja nov način za razvijanje povezanosti z vašim malčkom, saj edinstvena enodelna zasnova dude zagotavlja udobje in toplino vašega prsta. Duda Soothie Shapes je izdelana iz silikona za medicinsko uporabo in jo lahko enostavno očistite.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Prilagodljiv silikon za medicinsko uporabo

Spodbuja naravno sesanje in ohranjanje povezanosti

  • Enodelna zasnova iz silikona

  • 0–3 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Uporabljajo se v bolnišnicah v ZDA

Uporabljajo se v bolnišnicah v ZDA

Dude Soothies, ki jim zaupajo zdravstveni strokovnjaki, uporabljajo v bolnišnicah v ZDA za pomirjanje novorojenčkov.*

Edinstvena oblika omogoča povezanost

Edinstvena oblika omogoča povezanost

Duda Soothie Shapes je nekoliko drugačna od ostalih dud. Njena edinstvena oblika omogoča, da v cucelj vstavite prst in se še bolj povežete z dojenčkom ter mu pomagate pri sesanju.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

36

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Krasne a stylove

Naprosto krasne a stylove siditko. Nasemu chlapeckovi moc slusi, bohuzel on nechce zadna siditka. Mel obdobi, kdy jsme mu ho davali, ale nyni uz zadna nechce. Jinak je ale moc krasne. A mrzi me, ze mu nevydrzelo dyl.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/01 Šidítko Soothie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/01 Šidítko Soothie

26/10/2015

Česká republika

Česká republika

Doporučuji. Dítku se moc líbí.

Výhody: Je fakt nepřehlédnutelný :-), dost „inovativní tvar“. Jinak je celkem velký a pružný, nezanechává takové ty otisky na puse jako jiné dudlíky a když ho náhodou zalehne, netlačí. Nevýhody: Na testování jsme dostali dudlík pro 3měsíční, ale prcek má už 6 měsíců. Nicméně mu to nevadilo a hned se ho jal zpracovávat po svém, viz níže. Nevýhoda byla v podstatě jen jedna – problém, jak ho připevnit na ten klips, co se připíná na oblečení, aby mimino dudlík neztratilo. Na to jsem fakt nedošla. Spokojenost: Velká! Cumlá, žužlá a kouše pořád. Momentálně je to jeho nejoblíbenější hračka :-) a to je co říct, protože normálně dudlíky nechce a doma máme jen několik kousků jedné jediné značky a jednoho typu, který chce.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie

01/10/2015

Česká republika

Česká republika

Krasny, originalni a funkcni produkt.

Krasny a funkcni design - libivy tvar medvidka. Jak je plochy dcerka si ho umi celkem dobre i pridrzet u pusy. Prakticky na cisteni. Zda se mi akorat malinko tezsi hmotnosti oproti jinym siditkum.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Ta duda ima enako obliko cuclja in je iz enakega materiala kot ameriški model, vendar ima drugačno obliko ščitnika.

  2. Najboljša znamka dud na svetu

  3. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  4. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja