2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Enodelna zasnova iz silikona
0–3 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Dude Soothies, ki jim zaupajo zdravstveni strokovnjaki, uporabljajo v bolnišnicah v ZDA za pomirjanje novorojenčkov.*
Duda Soothie Shapes je nekoliko drugačna od ostalih dud. Njena edinstvena oblika omogoča, da v cucelj vstavite prst in se še bolj povežete z dojenčkom ter mu pomagate pri sesanju.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
4.8
od 5
36
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kats
18/12/2017
Česká republika
Krasne a stylove
Naprosto krasne a stylove siditko. Nasemu chlapeckovi moc slusi, bohuzel on nechce zadna siditka. Mel obdobi, kdy jsme mu ho davali, ale nyni uz zadna nechce. Jinak je ale moc krasne. A mrzi me, ze mu nevydrzelo dyl.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/01 Šidítko Soothie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/01 Šidítko Soothie
fibingerka
26/10/2015
Česká republika
Doporučuji. Dítku se moc líbí.
Výhody: Je fakt nepřehlédnutelný :-), dost „inovativní tvar“. Jinak je celkem velký a pružný, nezanechává takové ty otisky na puse jako jiné dudlíky a když ho náhodou zalehne, netlačí. Nevýhody: Na testování jsme dostali dudlík pro 3měsíční, ale prcek má už 6 měsíců. Nicméně mu to nevadilo a hned se ho jal zpracovávat po svém, viz níže. Nevýhoda byla v podstatě jen jedna – problém, jak ho připevnit na ten klips, co se připíná na oblečení, aby mimino dudlík neztratilo. Na to jsem fakt nedošla. Spokojenost: Velká! Cumlá, žužlá a kouše pořád. Momentálně je to jeho nejoblíbenější hračka :-) a to je co říct, protože normálně dudlíky nechce a doma máme jen několik kousků jedné jediné značky a jednoho typu, který chce.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie
Janka
01/10/2015
Česká republika
Krasny, originalni a funkcni produkt.
Krasny a funkcni design - libivy tvar medvidka. Jak je plochy dcerka si ho umi celkem dobre i pridrzet u pusy. Prakticky na cisteni. Zda se mi akorat malinko tezsi hmotnosti oproti jinym siditkum.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF194/02 Šidítko Soothie
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Ta duda ima enako obliko cuclja in je iz enakega materiala kot ameriški model, vendar ima drugačno obliko ščitnika.
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Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
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