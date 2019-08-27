IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj
  • Podpira otrokov razvoj

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDude Freeflow

SCF186/25

4.9
| (70) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Podpira otrokov razvoj
Duda Philips Avent 18 m+ podpira otrokov razvoj in spremenljive načine pomirjanja. Na ugrize odporen cucelj omogoča razvoj zob in dlesni otroka ter ga hkrati pomirja. Na voljo je v različnih privlačnih zasnovah in barvah.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Cucelj, odporen na ugrize

Podpira otrokov razvoj

  • S cucljem, odpornim na ugrize

  • 18 m+

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Cucelj, odporen na ugrize vašega malčka

Cucelj, odporen na ugrize vašega malčka

Duda ima cucelj, ki je odporen na ugrize in je posebej zasnovan za starejše dojenčke.*

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

70

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

27/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako smo zadovoljni dudekom

Preporuka svima koji žele da beba bude sretna a roditelji sigurni u kvalitetu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow

24/03/2019

Česká republika

Česká republika

Bez dudlíku Avent neusínáme

Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dudlíky Freeflow

05/03/2019

Česká republika

Česká republika

Pusinka bez otlaků

Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF186/25 Dudlíky Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF186/25 Dudlíky Freeflow

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Najboljša znamka dud na svetu

  2. Te dude ne uporabljajte kot žvečilo. Odporna na občasne ugrize.

  3. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  4. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  5. Proizvajalec leta 2014