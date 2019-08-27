2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S cucljem, odpornim na ugrize
18 m+
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Duda ima cucelj, ki je odporen na ugrize in je posebej zasnovan za starejše dojenčke.*
Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
4.9
od 5
70
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Didi40
27/08/2019
Hrvatska
Jako smo zadovoljni dudekom
Preporuka svima koji žele da beba bude sretna a roditelji sigurni u kvalitetu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dude varalice Freeflow
Martinamama
24/03/2019
Česká republika
Del promocije
Bez dudlíku Avent neusínáme
Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF186/24 Dudlíky Freeflow
indigy
05/03/2019
Česká republika
Del promocije
Pusinka bez otlaků
Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Najboljša znamka dud na svetu
Te dude ne uporabljajte kot žvečilo. Odporna na občasne ugrize.
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja
Proizvajalec leta 2014