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Izdelek ni več na voljo
0 m+
Zaponka zaradi posebno širokega odpiranja omogoča enostavno pritrditev na otrokova oblačila z eno roko
Zaponka ne pušča sledi na otrokovih oblačilih
Ujema se z vsemi dudami z držajem
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Spona na dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Spona na dudlík
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.