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  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki
  • Cucelj je vedno pri roki

Izdelek ni več na voljo

Zaponka za cucelj

SCF185/00

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Cucelj je vedno pri roki
Z zaponko za cucelj Philips Avent je cucelj vedno blizu otroka in čist. Zaponka za dudo omogoča enostavno pritrditev in ne pušča sledi na otrokovih oblačilih. Na voljo je v treh modnih barvah.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Cucelj modne in barvite zasnove

Cucelj je vedno pri roki

  • 0 m+

Enostavna pritrditev

Zaponka zaradi posebno širokega odpiranja omogoča enostavno pritrditev na otrokova oblačila z eno roko

Nežna do oblačil

Zaponka ne pušča sledi na otrokovih oblačilih

Pametna zasnova

Ujema se z vsemi dudami z držajem

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Spona na dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Spona na dudlík

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF185/00 Кліпса для пустушки

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 