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  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
  • Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline

Izdelek ni več na voljo

Philips AventNapredne ortodontske dude

SCF184/14

Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline
Napredni ortodontski cucelj Philips AVENT SCF184/14 pomaga pri zdravem razvoju ustne votline. Vse naše dude so izdelane iz silikona ter so brez okusa in vonja. Barve se lahko spremenijo.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Razvito z vodilnim ortodontom dr. Hagemannom

Zasnovano za zdrav razvoj ustne votline

  • 6–18 m

Edinstvena krilca

Edinstvena krilca

Napredne ortodontske dude imajo edinstvena krilca, ki zmanjšujejo pritisk na dlesni in razvoj zob. Zaradi krilc je cucelj širši, zato je pritisk, ki ga povzroča dojenčkovo sesanje, bolj enakomerno razporejen po zobeh.

Oblikovan cucelj

Oblikovan cucelj

Cucelj je oblikovan tako, da je dojenčkov jeziček v naravnem položaju.

Zaščitni higienski pokrovček

Zaščitni higienski pokrovček

Da cucelj ostane sterilen in čist.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.