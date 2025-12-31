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Izdelek ni več na voljo
SCF184/14
6–18 m
Napredne ortodontske dude imajo edinstvena krilca, ki zmanjšujejo pritisk na dlesni in razvoj zob. Zaradi krilc je cucelj širši, zato je pritisk, ki ga povzroča dojenčkovo sesanje, bolj enakomerno razporejen po zobeh.
Cucelj je oblikovan tako, da je dojenčkov jeziček v naravnem položaju.
Da cucelj ostane sterilen in čist.
Ocene
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.