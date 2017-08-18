2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za učinkovito pomirjanje
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
Z varnostnim ročajem lahko kadarkoli enostavno odstranite dudo iz dojenčkovih ust. Primejo ga lahko tudi male ročice.
4.8
od 5
85
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Melita54
18/08/2017
Hrvatska
Odličan izbor
Dude su vrhunske kvalitete i prekrasnog dizajna. Stvarno sam bez teksta. Hvala Phillips Avent na prekrasnom poklonu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/37 Duda varalica Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/37 Duda varalica Classic
JosipaRita
10/08/2017
Hrvatska
Najbolje su AVENT dude
Iznimno smo zadovoljni Avent proizvodima. Od prvoga dana odabrali smo njihove dudice. Sad nam se bliži 6 mjeseci, kupili smo si Avent Classis dude s natpisima Kiss me i I love you, a ove sa slikom dupina i kornjačice smo dobili na FB nagradnoj igri Philips Aventa. Svima bismo ih preporučili!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/38 Duda varalica Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/38 Duda varalica Classic
Deni_99
18/01/2020
Česká republika
Del promocije
Šidítko má ideální tvar
Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.
Prednosti
krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF182/15 Šidítko Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF182/15 Šidítko Classic
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Proizvajalec leta 2014