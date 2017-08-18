IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda Classic

SCF182/15

4.8
| (85) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
Enostaven način za prijetno in učinkovito pomirjanje malčka z dudo Philips Avent Classic. Ortodontski zložljiv cucelj, ki je na voljo v različnih barvah, skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Duda za največje udobje. Zabavna serija

Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka

  • Za učinkovito pomirjanje

  • 6–18 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Varnostni ročaj za enostavno odstranjevanje

Varnostni ročaj za enostavno odstranjevanje

Z varnostnim ročajem lahko kadarkoli enostavno odstranite dudo iz dojenčkovih ust. Primejo ga lahko tudi male ročice.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

85

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

18/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan izbor

Dude su vrhunske kvalitete i prekrasnog dizajna. Stvarno sam bez teksta. Hvala Phillips Avent na prekrasnom poklonu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/37 Duda varalica Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/37 Duda varalica Classic

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje su AVENT dude

Iznimno smo zadovoljni Avent proizvodima. Od prvoga dana odabrali smo njihove dudice. Sad nam se bliži 6 mjeseci, kupili smo si Avent Classis dude s natpisima Kiss me i I love you, a ove sa slikom dupina i kornjačice smo dobili na FB nagradnoj igri Philips Aventa. Svima bismo ih preporučili!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/38 Duda varalica Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/38 Duda varalica Classic

18/01/2020

Česká republika

Česká republika

Šidítko má ideální tvar

Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.

Prednosti

krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF182/15 Šidítko Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF182/15 Šidítko Classic

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Najboljša znamka dud na svetu

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  3. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  4. Proizvajalec leta 2014