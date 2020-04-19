2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za učinkovito pomirjanje
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
4.9
od 5
126
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
RadkaM
19/04/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Velký úspěch
Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF182/13 Šidítko Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF182/13 Šidítko Classic
Markytka
28/12/2019
Česká republika
Del promocije
Šidítko - super tlumič
Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.
Prednosti
Snadnější usínání miminka,
Slabosti
Větší vykroj u nosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic
PavlaK
27/12/2019
Česká republika
Vyhovující
Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Najboljša znamka dud na svetu
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
Proizvajalec leta 2014
V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.
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