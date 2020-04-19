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  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
  • Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda Classic

SCF182/12

4.9
| (126) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka
Enostaven način za prijetno in učinkovito pomirjanje malčka z dudo Philips Avent Classic. Ortodontski zložljiv cucelj, ki je na voljo v različnih barvah, skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Duda pisanih oblik iz živalskega sveta

Zasnovano za enostavno pomirjanje dojenčka

  • Za učinkovito pomirjanje

  • 0–6 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*

9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*

Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

126

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

19/04/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Velký úspěch

Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF182/13 Šidítko Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF182/13 Šidítko Classic

28/12/2019

Česká republika

Česká republika

Šidítko - super tlumič

Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.

Prednosti

Snadnější usínání miminka,

Slabosti

Větší vykroj u nosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyhovující

Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF169/36 Šidítko Classic

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Najboljša znamka dud na svetu

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  3. Proizvajalec leta 2014

  4. V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.

  5. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja