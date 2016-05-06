2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pomirite s prijetnim pretokom zraka
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
4.7
od 5
19
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Odlična duda
Uzeli smo ju po preporuci prijateljica i pokazala se odličnom! Prihvačena je iz prve!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF180/23 Dude varalice Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF180/23 Dude varalice Freeflow
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF180/23 Dudlíky Freeflow
AdrianaI
06/06/2019
România
Foarte utila
Fetita a aceptat suzeta imediat si o folosim ori de cate ori vrem sa o calmam. Designul este placut si ergonomic.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF180/23 Suzete cu flux liber
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF180/23 Suzete cu flux liber
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Proizvajalec leta 2014