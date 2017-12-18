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  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDude Freeflow

SCF178/27

4.9
| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zračni pretok za nego občutljive kože
Z dudo Philips Avent Freeflow omogočite dihanje dojenčkove kože. Zaobljen ščitnik s 6 zračnimi odprtinami za dodaten zračni pretok zmanjšuje draženje kože. Ortodontski zložljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Dodatne zračne odprtine omogočajo dihanje kože

Zračni pretok za nego občutljive kože

  • Pomirite s prijetnim pretokom zraka

  • 6–18 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

33

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Dudlíky Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Dudlíky Freeflow

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez egy kiváló termék.

A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Suzete cu flux liber

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Suzete cu flux liber

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