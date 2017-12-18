2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pomirite s prijetnim pretokom zraka
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.
Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
4.9
od 5
33
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Dudlíky Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Dudlíky Freeflow
Doubleye85
14/08/2019
Magyarország
Ez egy kiváló termék.
A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Adina29
07/05/2019
România
Super
Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Suzete cu flux liber
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF178/23 Suzete cu flux liber
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Proizvajalec leta 2014