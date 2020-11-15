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Izdelek ni več na voljo
Z ročajem, ki sveti v temi
0–6 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Vemo, kako pomembno je, da svojega malčka ponovno uspavate. S posebnim ročajem, ki se sveti v temi, boste lažje našli dudo brez vklopa luči.*
Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
4.1
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Prednosti
Forma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Ročaje, ki se svetijo v temi, pred uporabo izpostavite svetlobi.
V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.
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Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
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Proizvajalec leta 2014