IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči

Izdelek ni več na voljo

Philips AventNočna duda

SCF176/24

4.1
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Priročno pomirjanje ponoči
Dojenčka ponoči pomirite z dudo Philips Avent Classic Night Time. Z ročajem, ki sveti v temi, jo boste ponoči lažje našli. Ortodontski zložljiv cucelj med spanjem skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

S posebnim ročajem, ki sveti v temi

Priročno pomirjanje ponoči

  • Z ročajem, ki sveti v temi

  • 6–18 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Ročaj, ki se sveti v temi, boste ponoči lažje našli

Ročaj, ki se sveti v temi, boste ponoči lažje našli

Vemo, kako pomembno je, da svojega malčka ponovno uspavate. S posebnim ročajem, ki se sveti v temi, boste lažje našli dudo brez vklopa luči.*

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

17

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

17/05/2019

Česká republika

Česká republika

Super nápad

Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas

21/11/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Ročaje, ki se svetijo v temi, pred uporabo izpostavite svetlobi.

  2. Najboljša znamka dud na svetu

  3. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  4. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  5. Proizvajalec leta 2014