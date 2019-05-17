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Izdelek ni več na voljo
Z ročajem, ki sveti v temi
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Vemo, kako pomembno je, da svojega malčka ponovno uspavate. S posebnim ročajem, ki se sveti v temi, boste lažje našli dudo brez vklopa luči.*
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
4.1
od 5
17
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ajka23
17/05/2019
Česká republika
Super nápad
Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Mirec
21/11/2018
Česká republika
Skvělý
Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Ročaje, ki se svetijo v temi, pred uporabo izpostavite svetlobi.
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Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
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Proizvajalec leta 2014