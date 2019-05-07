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  • Svetijo v temi in nimajo bisfenola A
  • Svetijo v temi in nimajo bisfenola A
  • Svetijo v temi in nimajo bisfenola A
  • Svetijo v temi in nimajo bisfenola A

Izdelek ni več na voljo

Philips AventNočne dude

SCF176/21

4.6
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Svetijo v temi in nimajo bisfenola A
Ortodontski, zložljivi in simetrični cuclji Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka. Vse dude Philips Avent so izdelane iz silikona ter so brez vonja in okusa. Na voljo v različnih barvah.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Duda s posebnim ročajem, ki se ponoči sveti.

Svetijo v temi in nimajo bisfenola A

  • 3–6 m

  • Brez bisfenola A

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo v ustih obrnjeno narobe.

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren, preprost za čiščenje in ne postane lepljiv. Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne spremeni oblike ali barve.

Natični zaščitni pokrov

Natični zaščitni pokrov

Za ohranjanje higiene steriliziranih cucljev

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/20 Suzete de noapte

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/20 Suzete de noapte

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.

  2. 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo dudo Philips Avent (v spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic, UK 2012)