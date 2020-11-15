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  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči
  • Priročno pomirjanje ponoči

Izdelek ni več na voljo

Philips AventNočna duda

SCF176/18

4.1
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Priročno pomirjanje ponoči
Dojenčka ponoči pomirite z dudo Philips Avent Classic Night Time. Z ročajem, ki sveti v temi, jo boste ponoči lažje našli. Ortodontski zložljiv cucelj med spanjem skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

S posebnim ročajem, ki sveti v temi

Priročno pomirjanje ponoči

  • Z ročajem, ki sveti v temi

  • 0–6 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v paketu

Ročaj, ki se sveti v temi, boste ponoči lažje našli

Ročaj, ki se sveti v temi, boste ponoči lažje našli

Vemo, kako pomembno je, da svojega malčka ponovno uspavate. S posebnim ročajem, ki se sveti v temi, boste lažje našli dudo brez vklopa luči.*

9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*

9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*

Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

8

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Prednosti

Forma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Éjszakai játszócumi

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF176/18 Нічна пустушка

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Ročaje, ki se svetijo v temi, pred uporabo izpostavite svetlobi.

  2. V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.

  3. Najboljša znamka dud na svetu

  4. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  5. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  6. Proizvajalec leta 2014