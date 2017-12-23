2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3–6 m
Brez bisfenola A
Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo v ustih obrnjeno narobe.
Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren, preprost za čiščenje in ne postane lepljiv. Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne spremeni oblike ali barve.
Za ohranjanje higiene steriliziranih cucljev
4.9
od 5
25
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.
9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo dudo Philips Avent (v spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic, UK 2012)