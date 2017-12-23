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  • Ortodontske, brez bisfenola A
  • Ortodontske, brez bisfenola A

Izdelek ni več na voljo

Philips AventModne dude

SCF172/20

4.9
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Ortodontske, brez bisfenola A
Ortodontski, zložljivi in simetrični cuclji Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka. Vse dude Philips Avent so izdelane iz silikona ter so brez vonja in okusa. Na voljo v različnih barvah.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Svetle in pisane oblike iz živalskega sveta za vse starosti.

Ortodontske, brez bisfenola A

  • 0–3 m

  • Brez bisfenola A

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Ortodontski, simetrični in zložljivi cucelj

Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo v ustih obrnjeno narobe.

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Uporabniku prijazni silikonski cuclji

Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren, preprost za čiščenje in ne postane lepljiv. Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne spremeni oblike ali barve.

Natični zaščitni pokrov

Natični zaščitni pokrov

Za ohranjanje higiene steriliziranih cucljev

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

25

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.

  2. 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo dudo Philips Avent (v spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic, UK 2012)