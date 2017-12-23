IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDude Freeflow

SCF172/14

4.9
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Zračni pretok za nego občutljive kože
Z dudo Philips Avent Freeflow omogočite dihanje dojenčkove kože. Zaobljen ščitnik s 6 zračnimi odprtinami za dodaten zračni pretok zmanjšuje draženje kože. Ortodontski zložljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Dodatne zračne odprtine omogočajo dihanje kože

Zračni pretok za nego občutljive kože

  • Pomirite s prijetnim pretokom zraka

  • 6–18 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 1 v paketu

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

25

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Najboljša znamka dud na svetu

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  3. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  4. Proizvajalec leta 2014