2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pomirite s prijetnim pretokom zraka
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
1 v paketu
Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
4.9
od 5
25
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
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