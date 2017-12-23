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  • Zračni pretok za nego občutljive kože
  • Zračni pretok za nego občutljive kože

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDude Freeflow

SCF172/13

4.9
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Zračni pretok za nego občutljive kože
Z dudo Philips Avent Freeflow omogočite dihanje dojenčkove kože. Ščitnik ima 6 zračnih odprtin za dodaten zračni pretok, ki so zasnovane tako, da zmanjšajo draženje kože. Ortodontski zložljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Dodatne zračne odprtine omogočajo dihanje kože

Zračni pretok za nego občutljive kože

  • Pomirite s prijetnim pretokom zraka

  • 0–6 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 1 v paketu

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Dodatne zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha.

Koža mora dihati, še posebej dojenčkova. Ščitnik ima 6 zračnih luknjic za dodaten pretok zraka in je zasnovan tako, da zmanjšuje draženje kože.

9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*

9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*

Dojenčki vedo, kaj jim je všeč. Mamice smo povprašali, kako se malčki odzivajo na cuclje Philips Avent, in 9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo naše dude*.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

25

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Najboljša znamka dud na svetu

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  3. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  4. V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.

  5. Proizvajalec leta 2014