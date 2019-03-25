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  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
  • Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventMini duda

SCF151/00

4.7
| (38) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka
Duda Philips Avent Mini pomirja majhne dojenčke, stare do 2 meseca. Majhen in lahek ščitnik se udobno prilega novorojenčku in se ne dotika njegovega nosu. Ortodontski zložljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Udobno prileganje za novorojenčke

Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka

  • Idealno za novorojenčke

  • 0–2 m

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 1 v paketu

Izjemno majhna in lahka duda za majhne dojenčke

Izjemno majhna in lahka duda za majhne dojenčke

Mini duda ima zelo majhen in lahek ščitnik, ki je primeren za majhne dojenčke do 2 mesecev.

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Izdelano v nagrajeni proizvodni enoti v VB

Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

38

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

25/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super malý a měkký dudlík pro novorozence.

Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko

12/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super dudlík pro novorozence

Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojené miminko

Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Proizvajalec leta 2014

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe

  3. Najboljša znamka dud na svetu

  4. Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja

  5. V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.