2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SCF142/00
Za udobno držanje v drobnih ročicah
Lončke je mogoče uporabljati z ali brez ročajev
Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.
3.2
od 5
11
Ocene
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia