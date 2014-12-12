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Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočaji za navajanje na samostojno pitje z lončkom

SCF142/00

3.2
| (11) Ocene
Za samostojno pitje
Ročaji za navajanje na samostojno pitje v vseh fazah razvoja so združljivi z vsemi stekleničkami in lončki Philips Avent. Namestite in odstranite jih lahko na zelo preprost način, kar omogoča priročno uporabo lončkov z ali brez ročajev. Na voljo v zeleni in oranžni barvi.
Poglej vse prednosti

Ročaja lončke lahko enostavno odstranite

Za samostojno pitje

Zaobljena oblika

Za udobno držanje v drobnih ročicah

Preprosta namestitev in odstranitev

Lončke je mogoče uporabljati z ali brez ročajev

Združljiva s stekleničkami in lončki Philips Avent

Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.2

od 5

11

Ocene

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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