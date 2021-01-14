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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPosoda za mleko v prahu

SCF135/06

4.9
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Idealna rešitev za potovanja
V to enoto lahko v ločene predele shranite 3 vnaprej odmerjene porcije mleka v prahu. Ko ste pripravljeni na hranjenje, mleko v prahu samo stresite v stekleničko z vnaprej prevreto in ohlajeno vodo. Če odstranite notranje pregrade, lahko posodo uporabite tudi kot skledico ali posodo za shranjevanje.
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Brez bisfenola A

Idealna rešitev za potovanja

  • 3 odmerki

Notranji del lahko odstranite

Notranji del lahko odstranite

Notranji del lahko odstranite in jo tako spremenite v priročno posodo za prigrizke

Drži dovolj formule v prahu za tri hranjenja po 260 ml.

Drži dovolj formule v prahu za tri hranjenja po 260 ml.

V posodo za mleko v prahu Philips Avent lahko shranite 3 vnaprej odmerjene odmerke mleka v prahu – idealno za potovanja

Celotno posodo lahko sterilizirate, uporabljate v mikrovalovni peči in čistite v pomivalnem stroju.

Vse dele lahko sterilizirate, jih uporabljate v mikrovalovni pečici in jih hitro ter enostavno očistite v pomivalnem stroju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

14/01/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Super praktický dávkovač na sušené mléko

Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.

Prednosti

praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy

Slabosti

žádné :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.

Prednosti

egyszerű, könnyen tisztítható

Slabosti

kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik

Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Tápszeradagoló

Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Tápszeradagoló

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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