2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3 odmerki
Notranji del lahko odstranite in jo tako spremenite v priročno posodo za prigrizke
V posodo za mleko v prahu Philips Avent lahko shranite 3 vnaprej odmerjene odmerke mleka v prahu – idealno za potovanja
Vse dele lahko sterilizirate, jih uporabljate v mikrovalovni pečici in jih hitro ter enostavno očistite v pomivalnem stroju.
4.9
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Unavena_mama_55
14/01/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Super praktický dávkovač na sušené mléko
Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.
Prednosti
praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy
Slabosti
žádné :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Jó
Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.
Prednosti
egyszerű, könnyen tisztítható
Slabosti
kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik
Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Tápszeradagoló
Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Tápszeradagoló
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku