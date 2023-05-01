Udobno prileganje naravnim linijam dojenčkovega obraza
Mehke in prilagodljive dude Philips Avent Soothie Heart se ne bodo dotikale dojenčkovega nosu. Enodelna zasnova iz silikona za medicinsko uporabo s škatlico za večkratno uporabo, izdelano iz 90 % materialov rastlinskega izvora.*
Enodelna zasnova iz silikona
Brez bisfenola A
2 v kompletu
0–6 m
Poseben ščitnik v obliki srca je oblikovan po naravnih linijah dojenčkovega obraza, zato zagotavlja največje udobje brez dotikanja dojenčkovega noska.
Vzdržljiva enodelna zasnova je v celoti izdelana iz prožnega silikona za medicinsko uporabo. Naša ekipa strokovnjakov jo je oblikovala posebej za novorojenčke stare od 0 do 6 mesecev.
Duda Soothie ima simetričen okrogel cucelj, ki je oblikovan tako, da se anatomsko prilega dojenčkovim ustom in pomaga zmanjšati pritisk med jezikom in usti. Duda Philips Avent Soothie je neodvisno akreditirana s strani Fundacije za zdravje ustne votline.
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4.5
od 5
43
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mara41
01/05/2023
Hrvatska
Odlična dudica
Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum uporabe 2022-04-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum uporabe 2022-04-01
Bebaroza
16/05/2022
Hrvatska
Odlična duda!
Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!
Prednosti
Same pohvale
Slabosti
Nemam nista protiv
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum uporabe 2022-04-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum uporabe 2022-04-16
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Slabosti
Żadnych wad
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum uporabe 2024-05-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum uporabe 2024-05-01
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Pristop masne bilance.
Vse naše dude Soothie imajo enako oblikovan cucelj, enodelno zasnovo in so na voljo v različnih oblikah, med drugim tudi tistih, ki jih uporabljajo v bolnišnicah v ZDA.
V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.