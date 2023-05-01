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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Življenjski slog izdelka
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Življenjski slog izdelka

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Udobno prileganje naravnim linijam dojenčkovega obraza

Mehke in prilagodljive dude Philips Avent Soothie Heart se ne bodo dotikale dojenčkovega nosu. Enodelna zasnova iz silikona za medicinsko uporabo s škatlico za večkratno uporabo, izdelano iz 90 % materialov rastlinskega izvora.*

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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Duda iz prožnega silikona za medicinsko uporabo

Udobno prileganje naravnim linijam dojenčkovega obraza

  • Enodelna zasnova iz silikona

  • Brez bisfenola A

  • 2 v kompletu

  • 0–6 m

Oblikovana po linijah obraza za dojenčkovo udobje

Oblikovana po linijah obraza za dojenčkovo udobje

Poseben ščitnik v obliki srca je oblikovan po naravnih linijah dojenčkovega obraza, zato zagotavlja največje udobje brez dotikanja dojenčkovega noska.

Enodelna zasnova, izdelana iz 100-odstotnega silikona za medicinsko uporabo

Enodelna zasnova, izdelana iz 100-odstotnega silikona za medicinsko uporabo

Vzdržljiva enodelna zasnova je v celoti izdelana iz prožnega silikona za medicinsko uporabo. Naša ekipa strokovnjakov jo je oblikovala posebej za novorojenčke stare od 0 do 6 mesecev.

Simetričen, okrogel cucelj

Simetričen, okrogel cucelj

Duda Soothie ima simetričen okrogel cucelj, ki je oblikovan tako, da se anatomsko prilega dojenčkovim ustom in pomaga zmanjšati pritisk med jezikom in usti. Duda Philips Avent Soothie je neodvisno akreditirana s strani Fundacije za zdravje ustne votline.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

43

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična dudica

Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum uporabe 2022-04-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum uporabe 2022-04-01

16/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična duda!

Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!

Prednosti

Same pohvale

Slabosti

Nemam nista protiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum uporabe 2022-04-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum uporabe 2022-04-16

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Slabosti

Żadnych wad

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum uporabe 2024-05-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum uporabe 2024-05-01

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Pristop masne bilance.

  2. Vse naše dude Soothie imajo enako oblikovan cucelj, enodelno zasnovo in so na voljo v različnih oblikah, med drugim tudi tistih, ki jih uporabljajo v bolnišnicah v ZDA.

  3. V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).

  4. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.