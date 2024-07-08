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Izdelek ni več na voljo
Z okolju prijaznejšimi izbirami lahko zagotovite najboljšo nego z manjšim vplivom na planet. Celotna serija Philips Avent ultra vključuje dude in škatlice za steriliziranje, ki so izdelane iz 80 % materialov rastlinskega izvora.*
Škatlica za prenašanje služi tudi kot sterilizator, zato so dude vedno pripravljene, ko jih potrebujete. Samo dodajte vodo in za 3 minute segrevajte v mikrovalovni pečici za enostavno sterilizacijo, pri kateri nastane do 50 % manj emisij CO2.***
4.9
od 5
345
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
thesealight
08/07/2024
Slovenija
Del promocije
Edina dudica, ki jo moja mala sprejme.
Lep motiv, mehka duda, najbolj mi je všeč, da ima držalo.
Prednosti
Vse
Slabosti
Več motivov na izbiro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Date of Use 2023-06-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Date of Use 2023-06-08
08/07/2024
Slovenija
Del promocije
Odlicno imamo puno avent dudi
Prvo otrok je imo avent i sad punca 8mj ma dudoo..
Prednosti
Da naravno svjetle u mraku čak neke mamo preko 6 komada
Slabosti
Nimam
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Date of Use 2022-07-08
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Date of Use 2022-07-08
Tinca marinca
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Najboljša
Izdelek je daleč najboljši in cenovno ugoden. 🎂🥰😍
Prednosti
Lep
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Date of Use 2023-07-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Date of Use 2023-07-07