2 leti garancije
Izjemno mehka in prilagodljiva
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
0–6 m
Dojenčkova koža potrebuje dodatno nego. Zaradi tehnologije ščitnika duda sledi naravnim linijam dojenčkovega obraza. Na obrazu vašega malčka bo manj odtisov, njegova lica pa bodo manj razdražena.
Povprašali smo, kako se malčki odzivajo na teksturirane silikonske cuclje, in povprečno 98 % staršev je povedalo, da so dojenčki sprejeli dude Philips Avent ultra soft in ultra air.
Naš okrogel ščitnik zmanjšuje pritisk na dojenčkova lica za večjo nežnost do kože.
4.9
od 5
345
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
thesealight
08/07/2024
Slovenija
Del promocije
Edina dudica, ki jo moja mala sprejme.
Lep motiv, mehka duda, najbolj mi je všeč, da ima držalo.
Prednosti
Vse
Slabosti
Več motivov na izbiro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
08/07/2024
Slovenija
Del promocije
Odlicno imamo puno avent dudi
Prvo otrok je imo avent i sad punca 8mj ma dudoo..
Prednosti
Da naravno svjetle u mraku čak neke mamo preko 6 komada
Slabosti
Nimam
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Tinca marinca
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Najboljša
Izdelek je daleč najboljši in cenovno ugoden. 🎂🥰😍
Prednosti
Lep
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent naših dud ultra air in ultra soft.
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.