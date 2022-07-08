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  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
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  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/04

4.9
| (651) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Dojenčkovi koži pusti dihati
Blagodejna in zračna z velikimi zračnimi luknjicami. Devet od desetih staršev se strinja: dude Philips Avent ultra air so udobne za mojega malčka.** Blagodejno olajšanje je vedno na voljo, ne glede na to, kdo skrbi za otroka. Zdaj iz 80 % materialov rastlinskega izvora.*
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Izjemno velike odprtine za udobnejšo pomiritev

Dojenčkovi koži pusti dihati

  • Omogoča, da dojenčkova koža diha

  • Brez bisfenola A

  • 2 v kompletu, 80 % materialov rastlinskega izvora*

  • 0–6 m

Posebej velike zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha

Posebej velike zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha

Luknjice v ščitu zračijo dojenčkovo kožo in jo ohranjajo bolj suho, kar zagotavlja udobno pomirjanje.

Ortodontski cucelj je oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Ortodontski cucelj je oblikovan tako, da omogoča naraven razvoj ustne votline

Naši ortodontski cuclji so zasnovani iz mehkega silikona, ki podpira naravno gibanje ustnih mišic in pomaga zmanjšati tveganje za nepravilno oblikovanje zob. Ozki vrat cuclja je zasnovan tako, da zmanjšuje pritisk med jezikom in nebom. Dude Philips Avent ultra so neodvisno akreditirane s strani Fundacije za zdravje ustne votline. Izdelane so iz 100-odstotnega silikona za uporabo v prehrambeni industriji, so bolj trpežne in dolgotrajne kot gumijaste (lateksne) ter ne vsebujejo bisfenola A, bisfenola S, ftalatov, PVC-ja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov.

Dojenčki ga obožujejo, 98-odstotni sprejem cuclja***

Dojenčki ga obožujejo, 98-odstotni sprejem cuclja***

Naši teksturirani silikonski cuclji so zasnovani tako, da posnemajo občutek materine dojke. Ko smo starše vprašali, kako se njihovi malčki odzivajo nanje, jih je v povprečju 98 % odgovorilo, da njihovi dojenčki sprejemajo dude Philips Avent ultra.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

651

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična duda

Dude so zračne. Otrok pod dudo ni ves slinast moker. Lepo jo sprejme.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda

Date of Use 2022-03-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda

Date of Use 2022-03-08

04/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna

Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica

Date of Use 2023-06-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica

Date of Use 2023-06-04

20/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Zadovoljni

Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!

Prednosti

Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn

Slabosti

Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica

Date of Use 2023-04-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica

Date of Use 2023-04-20

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Deli iz trde plastike, razen silikonski cuclji (pristop masne bilance).

  2. Na osnovi rezultatov raziskave med potrošniki v ZDA (2023, n = 201).

  3. Raziskava med potrošniki v ZDA leta 2023 je potrdila 98-odstotno sprejemanje teksturiranih cucljev Philips Avent, ki jih uporabljamo za naše dude ultra (n = 201).

  4. V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).

  5. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.