2 leti garancije
Omogoča, da dojenčkova koža diha
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v kompletu, 80 % materialov rastlinskega izvora*
0–6 m
Luknjice v ščitu zračijo dojenčkovo kožo in jo ohranjajo bolj suho, kar zagotavlja udobno pomirjanje.
Naši ortodontski cuclji so zasnovani iz mehkega silikona, ki podpira naravno gibanje ustnih mišic in pomaga zmanjšati tveganje za nepravilno oblikovanje zob. Ozki vrat cuclja je zasnovan tako, da zmanjšuje pritisk med jezikom in nebom. Dude Philips Avent ultra so neodvisno akreditirane s strani Fundacije za zdravje ustne votline. Izdelane so iz 100-odstotnega silikona za uporabo v prehrambeni industriji, so bolj trpežne in dolgotrajne kot gumijaste (lateksne) ter ne vsebujejo bisfenola A, bisfenola S, ftalatov, PVC-ja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Naši teksturirani silikonski cuclji so zasnovani tako, da posnemajo občutek materine dojke. Ko smo starše vprašali, kako se njihovi malčki odzivajo nanje, jih je v povprečju 98 % odgovorilo, da njihovi dojenčki sprejemajo dude Philips Avent ultra.
4.9
od 5
651
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Odlična duda
Dude so zračne. Otrok pod dudo ni ves slinast moker. Lepo jo sprejme.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda
Nia0306
04/07/2024
Hrvatska
Odlicna
Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica
Kikica006
20/05/2023
Hrvatska
Zadovoljni
Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!
Prednosti
Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn
Slabosti
Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Deli iz trde plastike, razen silikonski cuclji (pristop masne bilance).
Na osnovi rezultatov raziskave med potrošniki v ZDA (2023, n = 201).
Raziskava med potrošniki v ZDA leta 2023 je potrdila 98-odstotno sprejemanje teksturiranih cucljev Philips Avent, ki jih uporabljamo za naše dude ultra (n = 201).
V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.