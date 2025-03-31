Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Dude
Vse serije
Philips Avent ultra air Duda
Podpora
SCF085/31
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Uporabniški priročnik - English (US)
Vse (3)
Bral/-a sem novice o dudah in bisfenolu A. Na kakšen način potrjujete, da dude Philips Avent ne vsebujejo bisfenola A?
Ali so dude Philips Avent varne za mojega dojenčka?
Ali je izdelek Philips Avent brez bisfenola A in bisfenola S?
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali