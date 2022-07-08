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  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda
  • Lahka, zračna duda

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDuda ultra air

SCF080/05

4.9
| (651) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Lahka, zračna duda
Dojenčka pomirjajte z dudo, ki koži omogoča dihanje. Linija Philips Avent ultra air se ponaša z izjemno veliki odprtinami, ki skrbijo, da koža ostane suha. Lahek ščitnik omogoča največji možen pretok zraka. Na voljo v različnih barvah in zasnovah.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Posebej velike zračne luknjice omogočajo, da dojenčkova koža diha

Lahka, zračna duda

  • Omogoča dihanje dojenčkove kože

Omogoča dihanje kože

Omogoča dihanje kože

Izjemno velike odprtine nežno zračijo dojenčkovo kožo, da ostane mehka in suha.

Modne barve in dizajni

Modne barve in dizajni

Linija ultra air je vedno v trendu. Živahni in barvni dizajni omogočajo, da se z dojenčkom zabavate pri preizkušanju najnovejših slogov.

Idealna tekstura za udoben občutek

Idealna tekstura za udoben občutek

Duda ultra air je v celoti zasnovana tako, da je lahka in udobna, tudi njen svilnat cucelj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

651

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična duda

Dude so zračne. Otrok pod dudo ni ves slinast moker. Lepo jo sprejme.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra air SCF085/01 duda

04/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna

Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF343/20 ultra air duda varalica

20/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Zadovoljni

Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!

Prednosti

Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn

Slabosti

Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF344/20 ultra air duda varalica

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