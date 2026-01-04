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  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
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  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
  • Sprostitev za novorojenčke od prvega dne

Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/11

4.9
| (173) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sprostitev za novorojenčke od prvega dne
Pomirjenost že od samega začetka. Dude Philips Avent ultra start so izdelana za usta novorojenčkov in se lahko varno uporablja do 6. meseca starosti. Udobje in olajšanje sta vedno blizu, ne glede na to, kdo skrbi za otroka. Zdaj iz 80 % materialov rastlinskega izvora.*
Poglej vse prednosti
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Majhna in lahka za pravo prileganje

Sprostitev za novorojenčke od prvega dne

  • Zasnovano za novorojenčke

  • Brez bisfenola A

  • 2 v kompletu, 80 % materialov rastlinskega izvora*

  • 0–2 m

Ravno prave velikosti za majhna usteca

Ravno prave velikosti za majhna usteca

Naša duda za novorojenčke je zasnovana posebej za usteca in obrazke novorojenčkov. Ker je lahka in nima obroča, je idealna prva duda in primerna za dojenčke do starosti 6 mesecev. Zaradi oblike in velikosti cuclja dojenček enostavno preide na dude iz serij Philips Avent ultra air in ultra soft, tako da so njegove naravne potrebe po sesanju vedno zadovoljene.

Optimalna oblika za zdrav razvoj ustne votline

Optimalna oblika za zdrav razvoj ustne votline

Ortodontski, simetrični in mehki silikonski cuclji so oblikovani tako, da omogočajo naraven razvoj ustne votline.

Dojenčki ga obožujejo, 98-odstotni sprejem cuclja**

Dojenčki ga obožujejo, 98-odstotni sprejem cuclja**

Naši teksturirani silikonski cuclji so zasnovani tako, da posnemajo občutek materine dojke. Ko smo starše vprašali, kako se njihovi malčki odzivajo nanje, jih je v povprečju 98 % odgovorilo, da njihovi dojenčki sprejemajo dude Philips Avent ultra.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.9

od 5

173

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Prednosti

Měkký, pružný, svítící

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Prednosti

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Slabosti

Jiny typ savicky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Prednosti

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Slabosti

vyšší cena, ocením čistší design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Deli iz trde plastike, razen silikonski cuclji (pristop masne bilance).

  2. Raziskava med potrošniki v ZDA leta 2023 je potrdila 98 % sprejemanje teksturiranih cucljev Philips Avent, ki jih uporabljamo za naše dude ultra (n = 201).

  3. V primerjavi s tradicionalnimi metodami sterilizacije dud (prekuhavanje).

  4. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.